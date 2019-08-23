Україна виборола першу медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное

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Анастасія Четверікова
Анастасія Четверікова / Фото з відкритих джерел

Анастасія Четверікова здобуває першу медаль для Україні на чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное. В угорському місті Сегед українка виборола бронзу в каное-одиночці.

На дистанції 500 метрів українку випередили білоруска Альона Ноздрьова та росіянка Ксенія Курач.

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Зі старту заїзду Четверікова разом з білорускою Ноздрьовою та чинною чемпіонкою світу росіянкою Ксенією Курач пішла у відрив і залишила решту суперниць далеко позаду.

Однак українка не витримала темп своїх опоненток і не зуміла нав'язати боротьбу за золото, фінішувавши третьою.

Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное в Угорщині триватиме до 25-го серпня.

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Теги: Спорт Новини Спорту Веслування
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