Україна виборола першу медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное

Анастасія Четверікова здобуває першу медаль для Україні на чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное. В угорському місті Сегед українка виборола бронзу в каное-одиночці.

На дистанції 500 метрів українку випередили білоруска Альона Ноздрьова та росіянка Ксенія Курач.

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Зі старту заїзду Четверікова разом з білорускою Ноздрьовою та чинною чемпіонкою світу росіянкою Ксенією Курач пішла у відрив і залишила решту суперниць далеко позаду.

Однак українка не витримала темп своїх опоненток і не зуміла нав'язати боротьбу за золото, фінішувавши третьою.

Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное в Угорщині триватиме до 25-го серпня.