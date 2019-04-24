Україна виборола право провести кваліфікацію чемпіонату Європи з баскетболу 3х3

FIBA 3x3 задовільнила заявку Федерації баскетболу України на проведення однієї з трьох кваліфікацій до чемпіонату Європи. Відповідно до міжнародного календаря вона відбудеться у Києві 29-30 червня на Софійській площі.

У київській кваліфікації візьмуть участь 10 чоловічих команд (Україна, Чехія, Естонія, Білорусь, Литва, Швеція, Данія, Хорватія, Австрія та Боснія і Герцеговина) та 9 жіночих (Україна, Чехія, Естонія, Білорусь, Литва, Швеція, Данія, Хорватія, Австрія). До фінального турніру чемпіонату Європи з кваліфікації виходять перші дві команди.

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Ще два кваліфікаційні етапи до чемпіонату Європи 2019 відбудуться 29-30 червня у Латвії (Рига) та Румунії (Констанція).

Фінальний турнір чемпіонату Європи з баскетболу 3х3 2019 року триватиме з 30 серпня по 1 вересня в угорському Дебрецені. Участь братимуть по 12 збірних у чоловіків та жінок.