Україна виборола вже три нагороди на I Всесвітніх пляжних іграх

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Ірина Пасічник
Ірина Пасічник / facebook.com/ukrwrestling

Медальна скарбничка збірної України на I Всесвітніх пляжних іграх поповнилася двома нагородами. Українці вже вибороли три бронзові медалі.

Українська борчиня Ірина Пасічник у ваговій категорії +70 кілограмів стала бронзовою призеркою І Всесвітніх пляжних ігор.

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У бронзовому фіналі представниця України здолала з рахунком 3:1 румунку Каталіну Аксенте.

Слідом за борчинею Пасічник бронзу І Всесвітніх пляжних ігор здобував Василь Михайлов. Він виграв нагороду у ваговій категорії 80 кілограмів.

У поєдинку за третє місце Василь переміг представника Туреччини Унала Ефе Самі з результатом 3:0.

Що таке I Всесвітні пляжні ігри?З 12 до 16 жовтня в Досі (Катар) відбудуться перші в історії Всесвітні пляжні ігри, які зберуть понад 1360 спортсменів зі всієї планети. Учасники історичного спортивного форуму розіграють 34 комплекти нагород у 14 видах спорту та 16 дисциплінах.

На престижному старті Україна буде представлена 33 спортсменами, які виступатимуть у 7 видах спорту та 8 дисциплінах.

Українці змагатимуться у плаванні, баскетболі 3х3, пляжному футболі, спортивному скелелазінні, акватлоні, воднолижному спорті (стрибки на водних лижах та вейкбординг) та пляжній боротьбі.

Зі списком збірної України у Досі-2019 можна ознайомитися за посиланням.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Вільна боротьба
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