Україна виграла 13 медалей на чемпіонаті Європи з боротьби й посіла високе командне місце
2
У неділю, 16-го лютого, в італійському Римі закінчився чемпіонат Європи з боротьби 2020. Українські спортсмени здобули 13 медалей та посіли четверте командне місце.
Результати України на чемпіонаті Європи
Греко-римська боротьба:
- Золото – Семен Новіков (87 кг)
- Бронза – Ленур Теміров (63 кг), Микола Кучмій (130 кг)
До теми: Українка Ткач стала триразовою чемпіонкою Європи з боротьби, здолавши у фіналі росіянку
Жіноча боротьба:
- Золото – Юлія Ткач-Остапчук (62 кг)
- Срібло – Оксана Лівач (50 кг), Соломія Винник (55 кг), Аліна Акобія, Бронза – Ангеліна Лисак (59 кг), Ірина Коляденко (65 кг), Алла Черкасова (68 кг) і Аліна Махиня-Бережна (72 кг)
Вільна боротьба:
- Бронза – Ерік Арушанян (65 кг), Василь Михайлов (79 кг).
У медальному заліку збірна України посіла четверту сходинку. "Синьо-жовтих" випередили Росія, Болгарія та Білорусь.
Що цікаво, українська збірна здобула більше нагород, аніж Болгарія та Білорусь. Однак ці команди випередили збірну України завдяки більшій кількості золотих нагород.
Медальний залік чемпіонату Європи
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі