Україна виграла перший матч на волейбольному Євро-2019

Збірна України доволі вдало розпочала виступ на Чемпіонаті Європи з волейболу.

У першому матчі українці обіграли збірна Чехії. Вигравши два перші сети 25:21 та 25:19, збірна України доволі неочікувано програла третій сет.

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Запекла боротьба точилася й у четвертому сеті. Жодна з команд не відпускала суперника далі, аніж на два очки. Але після рахунку 18:18 українці були попереду. Вони з і виграли третій сет 25:22, а в підсумку і матч.

Україна – Чехія 3:1 (25:21, 25:19, 19:25, 25:22)

Вже в суботу, 14 вересня, на збірну України очікує матч проти Нідерландів. Далі українці зіграють з Чорногорією (16 вересня), Естонією (18 вересня) та Польщею (19 вересня).

Нагадаємо, що матчі групи D, де грає Україна, відбуваються у Нідерландах (Роттердамі та Амстердамі). Взагалі, чоловічий чемпіонат Європи вперше відбувається одразу у чотирьох країнах – у Франції, Словенії, Бельгії та Нідерландах. Триватиме він до 29 вересня