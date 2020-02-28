Україна втратила другого лідера на чемпіонаті Європи з біатлону

Тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра розповів, що лідер команди не прийме участі в спринті і гонці переслідування на чемпіонаті Європи.

Після золота в змішаній естафеті Дмитро Підручний отримає відпочинок.

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Всі не будуть бігти залишок чемпіонату Європи, тому що, як я вже говорив, мають багато стартів. На 100% Підручний буде пропускати вже спринт і персьют. Йому треба трошки відпочити, тому що його ще чекає мета на Кубку світу.



По іншим спортсменам – подивимося, як будуть почувати себе,

– сказав Санітра.

Також в наступних гонках єврофоруму в Білорусі не виступить Олена Підгрушна. Як повідомив тренер команди Валерій Лєсніков, капітан жіночої команди поїде на кілька днів додому.