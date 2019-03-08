Україна зберегла позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА: фото

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​Таблиця коефіцієнтів УЄФА
​Таблиця коефіцієнтів УЄФА

Відстань між Україною і Бельгією в таблиці коефіцієнтів УЄФА після матчів 1/8 фіналу єврокубків на цьому тижні не змінилося.

Україну в єврокубках представляє тільки київське "Динамо", яке на виїзді поступилося "Челсі" (0:3).

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Однак, жоден з бельгійських клубів не брав участі в матчах ЛЧ і ЛЄ ("Генк" і "Брюгге" закінчили свої виступи на стадії 1/16 фіналу ЛЄ).

В активі України 38,900 бала, і вона як і раніше займає в рейтингу 9 місце, Бельгія (39,900) йде восьмий. Продовжує лідирувати в рейтингу Іспанія (100,712), друга Англія (78,320), на третьому місці Італія (74,011).

Зміни в таблиці коефіцієнтів стосуються тільки Хорватії – завдяки перемозі загребського "Динамо" асоціація обійшла Данію та Швейцарію. Нідерланди завдяки "Аяксу" впритул наблизилися до топ-10, але зробити ривок все одно не зможуть – занадто велике відставання від Туреччини.


Таблиця коефіцієнтів УЄФА

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Теги: Новини Спорту Спорт Динамо Футбол Ліга Європи УЄФА
Джерело: 24 Канал
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