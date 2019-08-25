Україна завоювала рекордні 8 ліцензій на Олімпіаду 2020 з веслування на байдарках і каное

Збірна України з веслування на байдарках і каное завоювала вісім ліцензій на Олімпійські ігри-2020 за результатами чемпіонату світу в Сегеді (Угорщина).

Ліцензії на головний турнір чотирирічного циклу здобуті в трьох олімпійських видах: байдарка, "каное-двійка, 1000 м" (чоловіки) і "каное-двійка, 500 м".

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Це найкращий результат збірної України на ліцензійних чемпіонатах світу.

Згідно, системі олімпійського відбору, якщо спортсмен завоював ліцензію в різних класах човнів, то ліцензія віддається більшого класу, в нашому випадку, –"байдарці-четвірці".

Марія Скорик завоювала ліцензію в "одиночці, 200", а Марія Повх разом з Людмилою Кукліновской – у"двійці, 500", але вони були і в екіпажі-четвірці, тому ліцензія віддається саме "К4-500".

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