Україна здобула ще одну бронзову медаль з карате на Європейських іграх 2019

Збірна України здобула ще одну бронзову медаль на II Європейських іграх 2019 у Мінську. І знову з карате.

Після Галини Мельник, яка виборола бронзу у куміте (вагова категорія до 68 кг), бронзову медаль здобув і Валерій Чоботар (куміте, до 84 кг). Він поступився у півфіналі турецькому каратисту Акташу Угуру 4:1. Суперник українця зумів провести ваза-арі (удар ногами в корпус, за який дається 2 бали), а також двічі юко (присуджується за прямі або кругові удари руками та дає 1 бал). Чоботар на це відповів лише одним юко.

До слова: Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України

Медаль Чоботаря стала 36-ю для збірної України. Станом на середину дня суботи, 29 червня, "синьо-жовті" здобули 9 золотих, 13 срібних та 14 бронзових медалей.