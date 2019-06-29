Україна здобула ще одну бронзову медаль з карате на Європейських іграх 2019

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Валерій Чоботар
Валерій Чоботар / Шпальта

Збірна України здобула ще одну бронзову медаль на II Європейських іграх 2019 у Мінську. І знову з карате.

Після Галини Мельник, яка виборола бронзу у куміте (вагова категорія до 68 кг), бронзову медаль здобув і Валерій Чоботар (куміте, до 84 кг). Він поступився у півфіналі турецькому каратисту Акташу Угуру 4:1. Суперник українця зумів провести ваза-арі (удар ногами в корпус, за який дається 2 бали), а також двічі юко (присуджується за прямі або кругові удари руками та дає 1 бал). Чоботар на це відповів лише одним юко.

До слова: Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України

Медаль Чоботаря стала 36-ю для збірної України. Станом на середину дня суботи, 29 червня, "синьо-жовті" здобули 9 золотих, 13 срібних та 14 бронзових медалей.

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Теги: Спорт Карате Новини Спорту Європейські ігри 2019
Джерело: 24 канал
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