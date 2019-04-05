Україна зіграє з Росією в одній групі на Європейських іграх
У четвер, 4 квітня, в Мінську відбулося жеребкування групового етапу турніру з пляжного футболу на II Європейських іграх, які пройдуть в столиці Білорусі.
Збірна України зіграє з діючими чемпіонами Європейських ігор – командою Росії.
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Склади груп:
Група А: Білорусь, Португалія, Швейцарія, Румунія;
Група В: Італія, Іспанія, Росія, Україна.
Змагання з пляжного футболу на Європейських іграх в Мінську пройдуть з 25-го по 29 червня.
До слова, з 21-го по 30 червня 2019 року у Мінську відбудуться другі в історії Європейські ігри. У програму Ігор увійшли 15 видів спорту, серед яких вперше буде представлена легка атлетика.
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