Україна зіграє з Росією в одній групі на Європейських іграх

У четвер, 4 квітня, в Мінську відбулося жеребкування групового етапу турніру з пляжного футболу на II Європейських іграх, які пройдуть в столиці Білорусі.

Збірна України зіграє з діючими чемпіонами Європейських ігор – командою Росії.

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Склади груп:

Група А: Білорусь, Португалія, Швейцарія, Румунія;

Група В: Італія, Іспанія, Росія, Україна.

Змагання з пляжного футболу на Європейських іграх в Мінську пройдуть з 25-го по 29 червня.

До слова, з 21-го по 30 червня 2019 року у Мінську відбудуться другі в історії Європейські ігри. У програму Ігор увійшли 15 видів спорту, серед яких вперше буде представлена легка атлетика.

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