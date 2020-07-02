У головному поєдинку вечора українець Арам Фаніян зустрівся із білорусом Надзіром Бакшієвим. Український боксер сильно пробив у печінку супернику та поклав його на ринг.

Вчора, 1 липня, у київському клубі Atlas пройшов великий вечір боксу. На шоу не було глядачів у зв'язку з пандемією коронавірусу. Фаніян легко відправив суперника у нокаут, повідомляє luckypunchnet.

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Жорсткий нокаут

Бій між українцем та білорусом прогнозувався одним із найцікавіших серед усіх поєдинків вечора.

У головному 8-раундовому поєдинку зустрічалися українець Арам Фаніян (17–1) і Надзір Бакшієв з Білорусі (5–10–3).

Вже на другій хвилині першого раунду Арам Фаніян завдав потужного удару у печінку супернику. Рефері одразу зупинив бій.

Суперник ще довго не вставав із рингу через сильний біль.

23-річний Фаніян виступає на професійному рингу з 2014 року, провів 17 боїв, в яких здобув 16 перемог і зазнав однієї поразки.

Його суперник Надзір Бакшієв, у якого за спиною 17 поєдинків, але тільки п’ять завершилися перемогами і жодного разу не було дострокової.

Фаніян – Бакшієв відео нокауту:

Хто такий Арам Фаніян

Український боксер із освітою юриста, який у 2014 році почав інтенсивно тренуватись, перейшовши в професійний бокс.

15 листопада 2014 року відбувся дебют на професійному рингу. Всього тоді провів чотири бої, отримавши неоціненний досвід і кваліфіковану школу боксу.

У 2015 році підписав контракт з промоутерською компанією Sparta Boxing Promotions .

Додамо, що свій поєдинок провів український супертяж Шевадзуцький, який брутально нокаутував Ігоря Пилипенка у першому раунді.