Українець Підручний став 4-м у спринті на Чемпіонаті світу, переміг Йоганнес Бьо

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Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / milanhutera.com

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо виграв спринтерську гонку на Чемпіонаті світу, який триває у шведському Естерсунді. Неймовірний Бьо з одним промахом все одно зумів виграти спринт.

Бьо допустив один промах під час стрільби, але компенсував помилку неймовірною швидкістю. Норвежець подолав 10 км за 24 хвилини 37 секунд.

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Майже 14 секунд Йоганессу програв росіянин Олександр Логінов, який не допустив жодного промаху. Третє місце посів представник Франції Кентен Фійон-Має.

Найкращим з українців виявився Дмитро Підручний. Український біатлоніст ідеально відпрацював на стрільбі, закривши всі 10 мішеней. Окрім того Дмитро продемонстрував чудову швидкість, що дозволило йому фінішувати на 4 позиції.

Руслан Ткаленко з одним промахом на стрільбі стоячи фінішував на 42 місці. Два промахи на стрільбі стоячи завадили Артему Тищенку претендувати на потрапляння у топ-50. Українець завершив спринт на 81 місці. Найгіршим з українців виявився Віталій Труш, який не закрив три мішені. Труш фінішував 94-м.

Чемпіонат світу з біатлону стартував 7-го березня й триватиме до 17 березня. Першою гонкою була змішана естафета, яку виграла Норвегія. Українська команда посіла тільки 7-е місце. У п'ятницю, 8 березня, відбувся жіночий спринт, який виграла Анастасія Кузьміна.

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Теги: Новини Спорту Новини біатлону Артем Тищенко Спорт
Джерело: 24 Канал
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