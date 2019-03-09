Українець Підручний став 4-м у спринті на Чемпіонаті світу, переміг Йоганнес Бьо

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо виграв спринтерську гонку на Чемпіонаті світу, який триває у шведському Естерсунді. Неймовірний Бьо з одним промахом все одно зумів виграти спринт.

Бьо допустив один промах під час стрільби, але компенсував помилку неймовірною швидкістю. Норвежець подолав 10 км за 24 хвилини 37 секунд.

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After an incredible season already, it's no coincidence that @7ohannesbo is well on his way to gold in the sprint here in #2019Ostersund



Watch the men's sprint on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/bNcTKZ76mY — IBU World Cup (@IBU_WC) 9 марта 2019 г.

Майже 14 секунд Йоганессу програв росіянин Олександр Логінов, який не допустив жодного промаху. Третє місце посів представник Франції Кентен Фійон-Має.

Найкращим з українців виявився Дмитро Підручний. Український біатлоніст ідеально відпрацював на стрільбі, закривши всі 10 мішеней. Окрім того Дмитро продемонстрував чудову швидкість, що дозволило йому фінішувати на 4 позиції.

Руслан Ткаленко з одним промахом на стрільбі стоячи фінішував на 42 місці. Два промахи на стрільбі стоячи завадили Артему Тищенку претендувати на потрапляння у топ-50. Українець завершив спринт на 81 місці. Найгіршим з українців виявився Віталій Труш, який не закрив три мішені. Труш фінішував 94-м.

Чемпіонат світу з біатлону стартував 7-го березня й триватиме до 17 березня. Першою гонкою була змішана естафета, яку виграла Норвегія. Українська команда посіла тільки 7-е місце. У п'ятницю, 8 березня, відбувся жіночий спринт, який виграла Анастасія Кузьміна .

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