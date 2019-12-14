Українець Богачук здобув 17-ту поспіль перемогу нокаутом

374 Читать новость на русском
Сергій Богачук / Twitter

З 13-го на 14 грудня в Індіо, штат Каліфорнія, відбувся вечір боксу, в рамках якого свій бій проводив українець Сергій Богачук (17-0, 17 КО), який виступає в першій середній вазі.

24-річний Богачук нокаутував колумбійця Карлоса Гальвана в 5-му раунді.

Читайте також: WBO зобов'язала Джошуа та Усика домовитися про бій

Рефері зупинив бій після того, як колумбієць тричі побував в нокдауні в 5-му раунді. Бій був розрахований на 8 раундів.

Для українця ця перемога стала вже 17-ю достроковою поспіль при відсутності поразок і нічиїх. Гальван програв в десятий раз при 17 перемогах (16 – нокаутом) і одній нічиїй.

 

Популярний продукт врятує вашу печінку від алкогольного отруєння
сьогодні
2980
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:41 UFC офіційно підтвердила бої Хабіб – Фергюсон та Макгрегор – Серроне
Юрій Семенюк 74
сьогодні 07:43 Росіянин Овечкін жорстко зніс суддю в матчі НХЛ: відео
718
13 грудня 22:11 Як Маліновський разом з "Аталантою" святкував вихід в плей-офф Ліги чемпіонів – відео
Юрій Семенюк 1267
13 грудня 17:44 Півзахисник загребського "Динамо" забив найкращий гол тижня в Лізі чемпіонів: відео
Юрій Семенюк 770
13 грудня 13:34 Скільки заробили "Шахтар", "Динамо" та "Олександрія" в єврокубках: суми
Юрій Семенюк 921
Новини
Більше новин
Залиште відгук