Українець Богачук здобув 17-ту поспіль перемогу нокаутом

З 13-го на 14 грудня в Індіо, штат Каліфорнія, відбувся вечір боксу, в рамках якого свій бій проводив українець Сергій Богачук (17-0, 17 КО), який виступає в першій середній вазі.

24-річний Богачук нокаутував колумбійця Карлоса Гальвана в 5-му раунді.

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Рефері зупинив бій після того, як колумбієць тричі побував в нокдауні в 5-му раунді. Бій був розрахований на 8 раундів.

Для українця ця перемога стала вже 17-ю достроковою поспіль при відсутності поразок і нічиїх. Гальван програв в десятий раз при 17 перемогах (16 – нокаутом) і одній нічиїй.