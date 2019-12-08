Українець Бурсак в драматичному бою двічі відправляв суперника в нокдаун, але програв: відео

Український боксер другої середньої ваги Макс Бурсак (35-5-2, 16 КО) в Канаді програв роздільним рішенням суддів Давіду Лем'є (40-4, 34 КО).

У першому і п'ятому раундах Бурсак відправляв суперника на канвас, але в шостому сам побував в нокдауні.

Дивіться також: Джошуа переміг Руїса і повернув титули чемпіона світу в суперважкій вазі: відео бою

До честі українського боксера, він не знітився і продовжив гнути свою лінію. Останні раунди пройшли в більш-менш рівній боротьбі і якби бій проходив на нейтральній території, Бурсак міг би всерйоз розраховувати на перемогу.

Але в Монреалі судді віддали перемогу Лем'є роздільним рішенням: один рефері дав 94:93 на користь українця, решта – з таким же рахунком на користь канадця.

Зазначимо, що раніше Бурсак анонсував підписання контракту відразу на два бої проти Лем'є. Попередньо проведення матчу-реваншу відбудеться в квітні 2020 року.

Макс Бурсак – Давід Лем'є відеоогляд бою