Українець Дерев'янченко може провести титульний бій із зірковим Головкіним

Український боксер Сергій Дерев'янченко таки отримає шанс битися за чемпіонський пояс IBF. Чемпіона світу в середній вазі Сауль Альварес може позбутися титулу IBF й він стане вакантним.

Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у квітні, перемігши рішенням суддів Джека Кулкая. Після цього він піднявся на перше місце у рейтингу IBF .

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IBF зобов'язала мексиканця провести захист проти обов'язкового претендента Сергія Дерев'янченка, але команда чемпіона навіть не починала переговори про організацію поєдинку.

Зокрема, в команді мексиканця незадоволені, оскільки Альварес нещодавно здолав Денні Джейкобса, який у свою чергу переміг Сергія Дерев'янченка.

Останній термін початку переговорів між Альваресом і Сергія Дерев'янченком закінчився 15 червня. Команда Альвареса не відповіла на офіційний лист і не попросила перенести захист.

Як повідомляє Boxing Scene, поєдинок за вакантний пояс можуть провести Сергій Дерев'янченко й Геннадій Головкін.

Однак Головкін також позбувся поясу IBF в минулому році через відмову від бою з Дерев'янченком.

Геннадій Головкін – відомий казахстанський боксер, колишній чемпіон світу за версіями WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018). Головкін двічі бився з Альваресом: один бій завершився нічиєю, а в іншому Геннадій програв.