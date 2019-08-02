Українець Дерев'янченко наступний бій проведе проти Геннадія Головкіна за титул чемпіона IBF

Мексиканський боксер Сауль Альварес так і не зумів домовитися про захист свого титулу чемпіона у середній вазі за версією IBF. Тож тепер за цей титул посперечаються українець Сергій Дерев'янченко та Геннадій Головкін з Казахстану.

Сторона Сауля Альвареса мала домовитися з Дерев'янченком про обов'язковий захист титулу IBF до 1 серпня. Однак вона цього так і не зробила, пише BoxingScene. Тож IBF позбавив мексиканця титулу. І тепер організація має оголосити про вакантний титул і про бій за нього. Саме Дерев'янченко та Головкін є головними претендентами на цей чемпіонський пояс.

Читайте також: Усик розповів про спаринг з Ломаченком: ти хочеш його вдарити, а його там вже немає

Бій може відбутися 5 жовтня на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Але поєдинок можуть перенести на дещо пізніший термін. Однак домовленостей між боксерами ще немає.

Нагадаємо, перед тим бій Дерев'янченка з Альваресом планували провести 26 жовтня в Лас-Веґасі на T-Mobile Arena.

При цьому очікується, що Альварес восени все ж буде битися з Ендредом (за титули WBA Super, WBC, WBO). А згодом, ймовірно в травні 2020 року, переможці протистоянь Альварес – Ендред та Головкін – Дерев'янченко визначать абсолютного чемпіона дивізіону.