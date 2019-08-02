Українець Дерев'янченко наступний бій проведе проти Геннадія Головкіна за титул чемпіона IBF

143 Читать новость на русском
Українець Дерев'янченко наступний бій проведе проти Геннадія Головкіна за титул чемпіона IBF

Мексиканський боксер Сауль Альварес так і не зумів домовитися про захист свого титулу чемпіона у середній вазі за версією IBF. Тож тепер за цей титул посперечаються українець Сергій Дерев'янченко та Геннадій Головкін з Казахстану.

Сторона Сауля Альвареса мала домовитися з Дерев'янченком про обов'язковий захист титулу IBF до 1 серпня. Однак вона цього так і не зробила, пише BoxingScene. Тож IBF позбавив мексиканця титулу. І тепер організація має оголосити про вакантний титул і про бій за нього. Саме Дерев'янченко та Головкін є головними претендентами на цей чемпіонський пояс.

Читайте також: Усик розповів про спаринг з Ломаченком: ти хочеш його вдарити, а його там вже немає

Бій може відбутися 5 жовтня на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Але поєдинок можуть перенести на дещо пізніший термін. Однак домовленостей між боксерами ще немає.

Нагадаємо, перед тим бій Дерев'янченка з Альваресом планували провести 26 жовтня в Лас-Веґасі на T-Mobile Arena. 

При цьому очікується, що Альварес восени все ж буде битися з Ендредом (за титули WBA Super, WBC, WBO). А згодом, ймовірно в травні 2020 року, переможці протистоянь Альварес – Ендред та Головкін – Дерев'янченко визначать абсолютного чемпіона дивізіону.

blog_ava
В одного з кандидатів на крісло прем’єра збільшилися шанси, – експерт
сьогодні
3292
Теги: Спорт Новини Спорту Сергій Дерев'янченко Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ліга Європи: результати матчів 1 серпня
сьогодні 07:18 Ліга Європи: результати матчів 1 серпня
2695
Трансфери команд УПЛ: онлайн
29 липня 15:15 Трансфери команд УПЛ: онлайн
11023
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
1 серпня 16:01 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
6037
Усик розповів про спаринг з Ломаченком: Ти хочеш його вдарити, а його там вже немає
1 серпня 22:32 Усик розповів про спаринг з Ломаченком: Ти хочеш його вдарити, а його там вже немає
654
Ми зустрілися і вже не змогли розлучитися, – Світоліна розповіла про свої стосунки з Монфісом
1 серпня 21:43 Ми зустрілися і вже не змогли розлучитися, – Світоліна розповіла про свої стосунки з Монфісом
2024
Новини
Більше новин
Залиште відгук