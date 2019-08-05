Українець Говоров переміг на етапі Кубка світу, випередивши суперника на 0,01 секунди

Український плавець Андрій Говоров переміг на етапі Кубка світу в Токіо на дистанції 50 м батерфляєм.

На першому етапі Кубка світу в сезоні Україну представляв лише Говоров, який був заявлений на 50 м вільним стилем та батерфляєм.

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У попередніх запливах кролем Говоров показав ідентичний час з восьмим місцем, проте перепливаючи не зумів пробитися у фінал. У свою чергу, батерфляєм українець став другим в кваліфікації – 23,47 секунди.

У фіналі Говорову вдалося поліпшити свій результат і піднятися на перше місце – 23,10 секунди, випередивши переможця попередніх запливів угорця Себастьяна Сабо на 0,01 с.

Спорт 24 писав, що український плавець Михайло Романчук на чемпіонаті світу у Кванджу став срібним призером на дистанції 1500 м вільним стилем.