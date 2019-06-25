Українець Хижняк побив чергового росіянина і гарантував собі медаль Європейських ігор

У вівторок, 25 червня, у Мінську на Європейських іграх-2019 продовжився боксерський турнір. У середній вазі в півфінал впевнено вийшов українець Олександр Хижняк.

У чвертьфінальному бою 23-річний українець роздільним рішенням суддів переміг росіянина Гліба Бакши. Кримчанин Бакши до 2014-го мав український паспорт, але після окупації Криму взяв російське громадянство.

Читайте також: Український боксер побив росіянина на Європейських іграх: відео

Українець протягом більшої частини бою виглядав сильніше і активніше в атаці, що і зумовило остаточне рішення суддів в його користь – 28:29, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27.

Вихід в півфінал гарантував Хижняку як мінімум бронзову медаль Європейських ігор, яку отримають обидва боксера, хто програв в боях 1/2 фіналу.

Суперником Хижняка в півфіналі стане переможець бою Андрій Чемезов (Словаччина) – Мігель Куадрадо Ентренья (Іспанія).

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram