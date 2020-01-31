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Українець Ігнатенко достроково повернувся в "Шахтар" з оренди в клубі Реброва

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Данило Ігнатенко / ФК "Ференцварош"

Угорський "Ференцварош" достроково перервав оренду українського захисника Данила Ігнатенка.

В угорському клубі незадоволені грою, яку показує молодий півзахисник. Права на гравця належать "Шахтарю", оренда в угорський клуб була розрахована до кінця сезону 2019/20.

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22-річний футболіст грав за "Ференцварош" з літа 2019 року. У цьому сезоні в чемпіонаті Угорщини провів 13 матчів, забив 1 гол. На груповому етапі Ліги Європи провів 4 матчі.

Додамо, що наразі у "Ференцвароші" залишилися грати двоє українців – це півзахисники Ігор Харатін і Олександр Зубков.

Спорт24 писав, що Сергій Ребров визнаний найкращим тренером угорського "Ференцвароша" останньої декади. Наш фахівець колосально відірвався від переслідувачів, набравши 72,2% голосів.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Шахтар ФК Ференцварош
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