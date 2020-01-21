Українець Кравець потрапив в символічну збірну туру чемпіонату Іспанії
Український захисник "Луго" Василь Кравець потрапив в символічну збірну туру іспанської Сегунди за версією Marca.
Видання відзначило високу продуктивність лівого захисника.
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"Луго" в домашньому матчі обіграв команду ще одного українця, "Альбасете" Романа Зозулі. Кравець з'явився зі старту і відіграв до 72 хвилини.
Нагадаємо, Василь Кравець на правах оренди повернувся в "Луго" в січні 2020 року, раніше він виступав за цей клуб до переходу в "Леганес". Гравець покинув клуб через брак ігрового часу.
"Луго" йде на 18 місці Сегунди, всього на очко випереджаючи "Реал Ов'єдо" Андрія Луніна, яке знаходиться у зоні вильоту.
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