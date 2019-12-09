Українець Кравець забив дебютний гол у чемпіонаті Туреччини та приніс команді перемогу: відео

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Артем Кравець / Фото з відкритих джерел

Нападник "Кайсеріспору" Артем Кравець приніс перемогу своїй команді в матчі 14-го туру турецької Суперліги проти "Різеспору" – 1:0.

Єдиний гол у матчі забив саме Кравець на 9-й хвилині. Нападник господарів Бернард Менса підхопивши м’яч, протягнув його лівим флангом і, увірвавшись у штрафний майданчик, прострілив в район одинадцятиметрової позначки. Саме там опинився Артем, якому залишалось лише замкнути передачу у порожні ворота.

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Для українця це другий гол у трьох матчах нинішнього сезону за "Кайсеріспор" у всіх турнірах.

До слова, через операцію на спині Кравець пропустив старт сезону і повернувся на поле лише минулої неділі – він вийшов на заміну наприкінці матчу 13-го туру чемпіонату Туреччини проти "Бешикташа" (1:4).

Відео голу Кравця

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Новини Туреччини
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