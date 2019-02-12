Українець Лазарєв здобув перемогу на профі-рингу завдяки дискваліфікації суперника
Український боксер Денис Лазарєв (9-0-1, 3 КО) здобув 9 перемогу на професійному рингу в рамках вечора боксу в Преторії, ПАР.
Бій Лазарева проти представника ДР Конго Велентіно Мутунди (4-5-1, 4 КО) тривав чотири раунди і завершився дискваліфікацією суперника.
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Причиною дискваліфікації африканського бійця стало його ведення бою: він постійно тримав Лазарєва, не даючи тому атакувати, таким чином практично уникаючи бою.
Свій наступний бій Лазарєв проведе вже 22 лютого в іншому місті ПАР – Кейптауні. Суперником українця буде Антоніо Майя з Анголи.
Джерело: 24 Канал
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