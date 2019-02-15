Українець Лень набрав 6 очок у програшному матчі "Атланти": відео

Український центровий "Атланти" Олексій Лень взяв участь в матчі проти "Нью-Йорка" (91:106).

"Атланта" – "Нью-Йорк" 91:106 (13:28, 38:26, 22:28, 18:24)

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Лень провів на майданчику 23 з половиною хвилини. За цей час Олексій зумів набрати 6 очок (0 з 3 двоочкових, 1 з 4 триочкових і 3 з 4 штрафних кидків).

Також центровий зробив 6 підбирань, 1 асист, 2 блокшота, зробив 2 перехоплення та 2 втрати. У пасиві Леня 2 фоли. Коефіцієнт +/- українця склав "+2".

Найрезультативнішим у складі "Атланти" став Девейн Дедмон (21 очко). Також дабл-дабл зробив Трей Янг (16 очок + 11 передач).

"Хокс" залишаються на 12 місці в турнірній таблиці Східної конференції НБА. Наступний матч "Атланта" проведе 23 лютого проти "Детройт Пістонс", за який виступає ще один українець в НБА Святослав Михайлюк.

Відеоогляд матчу Атланта – Нью-Йорк

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