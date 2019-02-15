Українець Лень набрав 6 очок у програшному матчі "Атланти": відео

43 Читать новость на русском
Олексій Лень
Олексій Лень / Фото з відкритих джерел

Український центровий "Атланти" Олексій Лень взяв участь в матчі проти "Нью-Йорка" (91:106).

"Атланта" – "Нью-Йорк" 91:106 (13:28, 38:26, 22:28, 18:24)

Читайте також: Уперше українець став найкращим баскетболістом місяця у Суперлізі Парі-Матч

Лень провів на майданчику 23 з половиною хвилини. За цей час Олексій зумів набрати 6 очок (0 з 3 двоочкових, 1 з 4 триочкових і 3 з 4 штрафних кидків).

Також центровий зробив 6 підбирань, 1 асист, 2 блокшота, зробив 2 перехоплення та 2 втрати. У пасиві Леня 2 фоли. Коефіцієнт +/- українця склав "+2".

Найрезультативнішим у складі "Атланти" став Девейн Дедмон (21 очко). Також дабл-дабл зробив Трей Янг (16 очок + 11 передач).

"Хокс" залишаються на 12 місці в турнірній таблиці Східної конференції НБА. Наступний матч "Атланта" проведе 23 лютого проти "Детройт Пістонс", за який виступає ще один українець в НБА Святослав Михайлюк.

Відеоогляд матчу Атланта – Нью-Йорк

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Прогноз погоди на 15 лютого: в Україну повертається весняне тепло і сонце
сьогодні
7431
Теги: Спорт Олексій Лень Баскетбол
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Та ми просто катком пройдемося по цьому вашому Ломаченку, – тренер Лопеса пригрозив українцю
сьогодні 10:36 Та ми просто катком пройдемося по цьому вашому Ломаченку, – тренер Лопеса пригрозив українцю
18
Головний тренер "Динамо" Хацкевич яскраво прокоментував нічию у матчі Ліги Європи
сьогодні 09:58 Головний тренер "Динамо" Хацкевич яскраво прокоментував нічию у матчі Ліги Європи
274
Ліга Європи: результати матчів та відео голів 14 лютого
сьогодні 09:42 Ліга Європи: результати матчів та відео голів 14 лютого
1312
"Айнтрахт" та "Шахтар" розійшлися результативним миром: відео
14 лютого 23:56 "Айнтрахт" та "Шахтар" розійшлися результативним миром: відео
1175
"Олімпіакос" та "Динамо" розписали результативну мирову: відео
14 лютого 21:46 "Олімпіакос" та "Динамо" розписали результативну мирову: відео
2267
Фанати "Динамо" побилися з поліцією на стадіоні "Олімпіакоса": відео
14 лютого 21:01 Фанати "Динамо" побилися з поліцією на стадіоні "Олімпіакоса": відео
549
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук