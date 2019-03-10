Українець Лень провів вогняний матч за "Атланту" в НБА: відео

Український баскетболіст "Атланти" Олексій Лень провів відмінний матч проти "Брукліну" в рамках регулярного чемпіонату НБА. Проте команді Олексія не судилося виграти поєдинок.

Атланта – Бруклін 112:114 (23:26, 24:30, 30:27, 35:31)

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У першій чверті саме команда Леня володіла ініціативою, однак "Бруклін" не дозволяв господарям паркету піти у відрив. Уже в наступній 12-хвилинці гості захопили ініціативу й пішли на велику перерву з перевагою +9 очок.

До середини третьої чверті "Брукліну" вдалося утримувати комфортну перевагу, але "Атланта" почала скорочувати відставання. В останній чверті "Атланті" вдалося вийти вперед, однак гості не тільки відігралися, але й здобули перемогу з різницею всього у два очки.

Олексій Лень провів на паркеті 29 хвилин і 25 секунд. За цей час йому вдалося набрати 15 очок, виконати 4 підбирання і зробити блокшот.

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