Українець Маліновський допоміг "Аталанті" здобути вольову перемогу у чемпіонаті Італії: відео

Український півзахисник Руслан Маліновський дебютував за нову команду. Гравець збірної України допоміг "Аталанті" розпочати сезон з перемоги на виїзді над СПАЛ.

СПАЛ – Аталанта 2:3

Голи: Ді Франческо, 7, Петанья, 27 – Госенс, 34, Муріель, 71, 76

Маліновський матч проти СПАЛ розпочав у запасі. Він вийшов на поле на 54-й хвилині. Разом з ним на поле вийшов і Муріель. На той час СПАЛ був попереду 2:1. Однак саме два влучні удари Муріеля дозволили "Аталанті" перемогти.

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Маліновський результативними діями у матчі не відзначився.

Відеоогляд матчу СПАЛ – Аталанта

Наступний матч "Аталанта" проведе у дома. Команда у неділю, 1 вересня, зіграє проти "Торіно".