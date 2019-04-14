Українець Маліновський забив за "Генк" у чемпіонаті Бельгії: відео

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський

Український футболіст Руслан Маліновський уник дискваліфікації у чемпіонаті Бельгії. Гравець вийшов на матч проти "Брюгге" та забив один з голів своєї команди.

У другому таймі Руслан Маліновський реалізував пенальті. І вивів свою команду вперед. Перед тим за "Генк" відзначився Троссард, але Ванакан зрівняв рахунок ще до перерви.

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Відео голу Руслана Маліновського

Після цього гол ще забив Самата, і "Генк" у підсумку переміг 3:1. Завдяки цьому команда українця закріпилася на першому місці. "Генк" тепер випереджає "Брюгге" на чотири очки.

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Щодо Маліновського, то це його 15-ий гол за "Генк" у сезоні.

Варто зазначити, що Руслан Маліновський міг не зіграти у цьому матчі. У попередньому матчі 25-річний гравець збірної України забив два голи в самій кінцівці тайму проти "Гента" й у компенсований час отримав вилучення. Після боротьби за м'яч Маліновський впав разом з суперником на газон, після чого шипами бутсів розсік опоненту обличчя. Прокуратура Федерації футболу Бельгії вимагала для Малиновського дискваліфікацію на сім матчів, а також штраф у розмірі семи тисяч євро. Однак Маліновський зумів уникнути дискваліфікації

blog_ava
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Теги: Руслан Маліновський Спорт Футбол Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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