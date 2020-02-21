Українець Марченко у важкому матчі вийшов у півфінал турніру ATP в Італії

Український тенісист Ілля Марченко у чвертьфіналі челленджера в Бергамо в трьох сетах обіграв француза Баптиста Крепатта – 6:7 (5), 7:6 (3), 6:0.

Іллі Марченку знадобилося 2,5 години, щоб обіграти 365-у ракетку світу.

Дивітсья також: Це виглядає божевіллям: Джокович запустив флешмоб із занурення в крижану воду – відео

По ходу першого сету Марченко не захистив свою подачу за рахунку 5:4. Пізніше француз подавав на перемогу в матчі і при рахунку 6:5 у другій партії програв гейм "всуху". Далі Марченко записав до свого активу тай-брейк 7:3 і всі шість геймів у вирішальному сеті.

Наступним суперником Іллі Марченко стане ще один французький тенісист – 19-річний Уго Гастон (АТР 248), посіяний на турнірі під 15 номером.

Днем раніше Марченко за 48 хвилин пройшов 174-у ракетку світу Романа Сафіулліна. Росіянин відмовився від продовження боротьби після поразки в першому сеті з рахунком 5:7.