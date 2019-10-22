Українець Марченко впевнено вийшов у друге коло на турнірі ATP

Український тенісист Ілля Марченко впевнено подолав перше коло на челленджері у Бресті (Франція). 272 номер світового рейтингу здолав словака Лукаса Клея.

Ілля Марченко – Лукас Клей 2:0 (6:4, 6:2)

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У першому сеті Іллі вдалося зробити брейк у сьомому геймі. Цього виявилося достатньо, щоб виграти першу партію, в якій словак не заробив жодного брейк-пойнту на подачі українця.

В наступній партії тенісисти обмінялися брейками у перших геймах. Після цього Марченко ще двічі відібрав подачу та виграв сет.

Усього матч тривав трішки більше аніж годину. В 1/16 фіналу Марченко зустрінеться з італійцем Томасом Фаббіано, який у рейтингу ATP 111-й.

Це буде друга зустріч тенісистів. Першу гру виграв італієць за підсумками двох сетів.

На початку жовтня Ілля Марченко вперше з 2014 року виграв змагання ATP. Він відсвяткував перемогу на челленджері в Нур-Султані (Казахстан). У фіналі турніру українець переміг Янніка Мадена.

Також Ілля виграв турнір в Нур-Султані у парі з представником Фінляндії Гаррі Хеліовааром.