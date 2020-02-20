Українець Марченко здолав росіянина і впевнено крокує до титулу турніру ATP в Бергамо

Український тенісист Ілля Марченко вийшов до чвертьфіналу челленджера ATP, що проходить в Бергамо, Італія.

Марченко за 48 хвилин пройшов 174-у ракетку світу Романа Сафіулліна. Росіянин відмовився від продовження боротьби після поразки в першому сеті з рахунком 5:7.

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Зазначимо, що по ходу першої партії Ілля поступався 2:4, проте потім "забрав" п'ять геймів з шести.

Перемога над Сафіулліним гарантувала Марченку 15 рейтингових очок в рейтинг АТР і 1250 євро призових. У чвертьфіналі Марченко зустрінеться з переможцем матчу Баптіст Крепатт (Франція) – Даніель Міхальський (Польща).

Цікаво, що Марченко і Сафіуллін виступають в дуеті на цьому турнірі. Тенісисти пройшли в 1/4 фіналу в парній сітці на відмові їх суперників Лоренцо Джустіно (Італія) і Марко Трунджелліті (Аргентина), які знялися з поєдинку першого кола до його початку.