24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Українець Марченко здолав росіянина і впевнено крокує до титулу турніру ATP в Бергамо

-
Ілля Марченко / btu.org.ua

Український тенісист Ілля Марченко вийшов до чвертьфіналу челленджера ATP, що проходить в Бергамо, Італія.

Марченко за 48 хвилин пройшов 174-у ракетку світу Романа Сафіулліна. Росіянин відмовився від продовження боротьби після поразки в першому сеті з рахунком 5:7.

Читайте також: Марта Костюк впевнено вийшла в 1/4 фіналу на турнірі ITF

Зазначимо, що по ходу першої партії Ілля поступався 2:4, проте потім "забрав" п'ять геймів з шести.

Перемога над Сафіулліним гарантувала Марченку 15 рейтингових очок в рейтинг АТР і 1250 євро призових. У чвертьфіналі Марченко зустрінеться з переможцем матчу Баптіст Крепатт (Франція) – Даніель Міхальський (Польща).

Цікаво, що Марченко і Сафіуллін виступають в дуеті на цьому турнірі. Тенісисти пройшли в 1/4 фіналу в парній сітці на відмові їх суперників Лоренцо Джустіно (Італія) і Марко Трунджелліті (Аргентина), які знялися з поєдинку першого кола до його початку.

Жорсткий нокаут Уайлдера став найкращим у році: відео
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Теніс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:35 Денис Берінчик – Ектор Сармієнто: прогноз букмекерів на титульний бій
Михайло Гема
сьогодні 10:15 Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад гонок
Юрій Семенюк
сьогодні 08:05 "Аталанта" українця Маліновського розгромила "Валенсію" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відео
Ігор Саджениця
сьогодні 07:30 "Тоттенхем" сенсаційно програв "Лейпцигу" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відео
Михайло Гема
19 лютого 21:35 Як виглядають боліди команд Формули-1 на сезон 2020: фото
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук