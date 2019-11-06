Українець Михайло Кохан претендує на престижну нагороду за підсумками 2019 року

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Михайло Кохан
Михайло Кохан / НОК України

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій оголосила претендентів на щорічну премію IAAF World Athletics Awards. Серед претендентів – і українець Михайло Кохан.

Метальник молота Михайло Кохан увійшов до п’ятірки фіналістів у номінації "Зірка, яка сходить" за підсумками 2019 року.

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Ім’я переможця назвуть під час урочистої церемонії нагородження 23 листопада у Монако.

Досягнення Михайла Кохана у 2019 році

Михайло Кохан – 18-літній метальник молота. У 2019 році він переміг на чемпіонаті Європи серед юніорів. Тоді ж він встановив найкращий результат сезону у світі в категорії U-20 – 84,73 м. На дебютному для себе чемпіонаті світу в Досі посів п'яте місце.

26 жовтня Сергій Кохан (батько та тренер Михайла) отримав нагороду під час церемонії нагородження Європейської легкої атлетики Golden Tracks.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Легка атлетика
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