Українець Михайлюк допоміг "Детройту" обіграти "Новий Орлеан" в матчі НБА: відео
Баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк взяв участь в матчі з "Новим Орлеаном". Набрані українцем очки допомогти його команді обіграти суперника.
Українець провів на паркеті 20 хвилин та 14 секунд. За цей час він встиг набрати 8 очок (3 з 4 з гри, 2 з 3 з-за дуги), зробити 1 підбирання, 1 передачу та 2 перехоплення. Показник "+/-" Михайлюка склав -3.
Цікаво: Коломойський погрожував судді матчу, де грав його син: клуб оштрафували через олігарха
Сам матч закінчився виїзною перемогою "Детройта" 103:105. Все завдяки точному кидку з сиреною Дерріка Роуза.
Відеоогляд матчу Новий Орлеан — Детройт
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі