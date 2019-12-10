Українець Михайлюк допоміг "Детройту" обіграти "Новий Орлеан" в матчі НБА: відео

Баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк взяв участь в матчі з "Новим Орлеаном". Набрані українцем очки допомогти його команді обіграти суперника.

Українець провів на паркеті 20 хвилин та 14 секунд. За цей час він встиг набрати 8 очок (3 з 4 з гри, 2 з 3 з-за дуги), зробити 1 підбирання, 1 передачу та 2 перехоплення. Показник "+/-" Михайлюка склав -3.

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Сам матч закінчився виїзною перемогою "Детройта" 103:105. Все завдяки точному кидку з сиреною Дерріка Роуза.

Відеоогляд матчу Новий Орлеан — Детройт