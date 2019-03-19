Українець Михайлюк пропустив черговий матч "Детройту" в НБА: відео

У вівторок, 19 березня, відбувся поєдинок регулярного чемпіонату НБА, в якому зустрілися "Клівленд" і "Детройт" українця Святослава Михайлюка.

"Клівленд" – "Детройт" 126:119 (25:32, 35:29, 27:27, 39:31)

Читайте також: Впевнена гра Леня не допомогла "Атланті" перемогти "Орландо": відео

"Клівленд" на домашньому майданчику завдяки хорошій заключній чверті вирвав перемогу у "Детройту" – 126:119.

Святослав Михайлюк в матчі участі не брав. Попередні матчі проти "Торонто" і "Лейкерс" він також пропустив. Перед цим він грав проти "Маямі", з'явившись на майданчику вперше за 6 поєдинків.

"Клівленд" і "Детройт"підходили до останньої чверті при практично рівного рахунку: 87:88 на користь команди Михайлюка. Однак "Кавальєрс" у вирішальний момент зуміли переважити чашу терезів.

"Детройт" займає 6 місце в турнірній таблиці Східної конференції НБА. Наступний матч команда проведе 22 березня проти "Фінікс Санз".

Відеоогляд матчу Клівленд – Детройт

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram