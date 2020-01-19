Українець Михайлюк у топ-5 гравців НБА за важливим показником
Український баскетболіст "Детройту" Святослав Михайлюк увійшов у топ-5 серед всіх гравців НБА по відсотку влучень триочкових кидків.
Як повідомляє Tribuna.com, Михайлюк потрапляє 44,5% дальніх кидків при 4,6 спроби в середньому за матч.
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Лідери НБА по відсотку триочкових
1. Джордж Хілл ("Мілуокі") – 53,3%
2. Джей Джей Редік ("Нью-Орлеан") – 46,5%
3. Маркус Морріс ("Нью-Йорк") – 45,9%
4. Майерс Ленард ("Маямі) – 45,7%
5. Святослав Михайлюк ("Детройт") – 44,5%
- У попередній грі проти "Атланти" Михайлюк зіграв 28 хвилин і набрав 25 очок, що стало персональним рекордом для українця.
- Матч закінчився доволі впевненої перемогою "Детройта" на виїзді 103:136.
- 16 січня Михайлюк допоміг "Детройту" перемогти "Бостон". Українець закинув зі своєї половини поля.
- Михайлюк виступає за "Детройт" з 2019 року. До цього Святослав виступав за "Лейкерс".
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