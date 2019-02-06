Українець Михайлюк вперше приміряв форму нового клубу НБА: фото

"Детройт Пістонс" офіційно оголосили про підписання українця Святослава Михайлюка з "Лос-Анджелес Лейкерс".

Клуб з Мічигану обміняв Михайлюка з "Лос-Анджелес Лейкерс", натомість віддавши Реджі Буллока, повідомляє офіційний Twitter клубу.

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OFFICIAL: The Pistons have acquired Sviatoslav Mykhailiuk and a future second-round draft pick from the L.A. Lakers in exchange for Reggie Bullock.



Welcome to the squad, Svi! #DetroitBasketball pic.twitter.com/D110r9HVa1 — Detroit Pistons (@DetroitPistons) 6 февраля 2019 г.

Нація "Лейкерс", це було мрією стати частиною цього клубу. Підтримка була дивовижною і значила дуже багато для мене. "Детройт"! Я не можу дочекатися стати гравцем "Пістонс",

– написав Михайлюк в Instagram.

Михайлюк не зміг закріпитися в команді, тому "Лейкерс" і шукали йому заміну. Буллок в середньому за матч робить 6,6 триочкових кидків з відсотком реалізації в 38,4. У Свята показники гірше – 2,2 кидка і 32,1% реалізації.

Святослав Михайлюк був обраний "Лос-Анджелес Лейкерс" на драфті НБА 2018 року за 47 номером. За "озерних" він зіграв 38 матчів, в яких в середньому набирав 3,2 очка.

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