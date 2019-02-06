Українець Михайлюк вперше приміряв форму нового клубу НБА: фото
"Детройт Пістонс" офіційно оголосили про підписання українця Святослава Михайлюка з "Лос-Анджелес Лейкерс".
Клуб з Мічигану обміняв Михайлюка з "Лос-Анджелес Лейкерс", натомість віддавши Реджі Буллока, повідомляє офіційний Twitter клубу.
Читайте також: "Лейкерс" обміняли українця Святослава Михайлюка в інший клуб НБА
Нація "Лейкерс", це було мрією стати частиною цього клубу. Підтримка була дивовижною і значила дуже багато для мене. "Детройт"! Я не можу дочекатися стати гравцем "Пістонс",
– написав Михайлюк в Instagram.
Михайлюк не зміг закріпитися в команді, тому "Лейкерс" і шукали йому заміну. Буллок в середньому за матч робить 6,6 триочкових кидків з відсотком реалізації в 38,4. У Свята показники гірше – 2,2 кидка і 32,1% реалізації.
Святослав Михайлюк був обраний "Лос-Анджелес Лейкерс" на драфті НБА 2018 року за 47 номером. За "озерних" він зіграв 38 матчів, в яких в середньому набирав 3,2 очка.