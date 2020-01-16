Українець Михайлюк закинув м'яч зі своєї половини та став найкращим гравцем матчу НБА: відео

Захисник збірної України Святослав Михайлюк допоміг "Детройту Пістонс" здобути перемогу у виїзному матчі із другою командою Східної конференції НБА "Бостон Селтікс" — 116:103.

Цей матч Михайлюк розпочав на лаві запасних. Однак зумів зіграли 29 хвилин. За цей час він набрав 21 очко (1/1 двоочкових, 5/8 триочкових, 4/5 штрафних), зробив 5 результативних передач та 1 підбирання.

До слова: Одразу два епізоди за участі українця Леня потрапили в топ-10 моментів НБА: відео

Також Михайлюк наприкінці третьої чверті закинув м'яч зі своєї половини поля разом із сиреною.

Відео кидка зі сиреною зі своєї половини поля

Відео усіх дій Михайлюка в матчі проти "Селтіка"

Таким чином українець встановив кар’єрні рекорди за результативністю, передачами та кількістю влучань з-за дуги. І він один серед чотирьох найкращих гравців матчу.

Too hard to pick just one player of the game tonight. So here's four.



Our Player(s) of the Game presented by @Jeep. pic.twitter.com/9i2lAHU7MD — Detroit Pistons (@DetroitPistons) January 16, 2020

Відеоогляд матчу Бостон — Детройт