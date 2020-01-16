Українець Михайлюк закинув м'яч зі своєї половини та став найкращим гравцем матчу НБА: відео
Захисник збірної України Святослав Михайлюк допоміг "Детройту Пістонс" здобути перемогу у виїзному матчі із другою командою Східної конференції НБА "Бостон Селтікс" — 116:103.
Цей матч Михайлюк розпочав на лаві запасних. Однак зумів зіграли 29 хвилин. За цей час він набрав 21 очко (1/1 двоочкових, 5/8 триочкових, 4/5 штрафних), зробив 5 результативних передач та 1 підбирання.
До слова: Одразу два епізоди за участі українця Леня потрапили в топ-10 моментів НБА: відео
Також Михайлюк наприкінці третьої чверті закинув м'яч зі своєї половини поля разом із сиреною.
Відео кидка зі сиреною зі своєї половини поля
Відео усіх дій Михайлюка в матчі проти "Селтіка"
Таким чином українець встановив кар’єрні рекорди за результативністю, передачами та кількістю влучань з-за дуги. І він один серед чотирьох найкращих гравців матчу.
Відеоогляд матчу Бостон — Детройт
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