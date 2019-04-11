Українець Михайлюк зіграє в плей-офф НБА: визначилися усі учасники

В ніч на 11 квітня були зіграні останні матчі регулярного чемпіонату НБА. Після них визначилися усі клуби, які візьмуть участь у плей-офф турніру. Серед команд – і "Детройт Пістонс", за яку виступає українець Святослав Михайлюк.

"Детройт" потрапили у плей-офф завдяки перемозі в останньому матчі над "Нью-Йорком". Вони зайняли восьме місце на Сході, тож у першому колі зіграють проти "Мілуокі". Перші матчі відбудуться саме на території "Мілуокі". Однак чи зіграє Святослав Михайлюк – невідомо. Українець рідко потрапляє до заявки команди на гру. Легенда пішла: Легендарний баскетболіст Дірк Новіцкі оголосив про завершення кар'єри Перші матчі плей-офф заплановані на 13 квітня. Східна конференція:

Мілуокі – Детройт

Бостон – Індіана

Філадельфія – Бруклін

Торонто – Орландо Західна конференція:

Голден Стейт – Кліпперс

Х'юстон – Юта

Портленд – Оклахома-Сіті

Денвер – Сан-Антоніо