Українець Михайлюк зіграє в плей-офф НБА: визначилися усі учасники
В ніч на 11 квітня були зіграні останні матчі регулярного чемпіонату НБА. Після них визначилися усі клуби, які візьмуть участь у плей-офф турніру. Серед команд – і "Детройт Пістонс", за яку виступає українець Святослав Михайлюк.
"Детройт" потрапили у плей-офф завдяки перемозі в останньому матчі над "Нью-Йорком". Вони зайняли восьме місце на Сході, тож у першому колі зіграють проти "Мілуокі". Перші матчі відбудуться саме на території "Мілуокі". Однак чи зіграє Святослав Михайлюк – невідомо. Українець рідко потрапляє до заявки команди на гру.
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Перші матчі плей-офф заплановані на 13 квітня.
Східна конференція:
Мілуокі – Детройт
Бостон – Індіана
Філадельфія – Бруклін
Торонто – Орландо
Західна конференція:
Голден Стейт – Кліпперс
Х'юстон – Юта
Портленд – Оклахома-Сіті
Денвер – Сан-Антоніо