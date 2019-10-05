Українець Митрофанов брутально нокаутував суперника, боксера винесли з рингу на ношах: відео

Український боксер Дмитро Митрофанов, який виступає у середній вазі, здобув шосту перемогу на професійному ринзі. У Києві українець нокаутував Новака Радуловича.

На початку четвертого раунду 29-річний Митрофанов накинувся на свого сербського опонента. Якимось дивом Новак витримав перші удари та не впав.

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Та через декілька секунд поєдинок, якщо говорити футбольною термінологією, був в одні ворота. Митрофанов вкладав всю силу у свої бокові удари та нокаутував суперника.

Для Дмитра це вже шоста перемога та четверта нокаутом. Одного разу Митрофанов програв.

Відео нокауту

Після завершення бою сербський боксер не зміг ні самостійно піднятися, ні покинути ринг. Новака Радуловича винесли лікарі на ношах.