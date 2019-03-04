Українець Олексій День набрав 28 очок та приніс перемогу "Атланті": відео

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Олексій Лень
Олексій Лень / Getty Images

Український центровий "Атланти" Олексій Лень потрапив у стартову п’ятірку своєї команди на гру проти "Чикаго". І допоміг перемогти

Після попереднього матчу, коли Лень оформив дабл-дабл, українець провів у матчі понад 26 хвилин. За цей час він набрав 28 очок, що є найкращим показником у матчі. Лень реалізував 5 з 8 триочкових кидків. Також баскетболіст зробив 8 підбирань, два результативні паси та два блок-шоти.

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Лень більше очок за один матч в НБА набирав лише один раз. 5 березня 2016 року, коли він виступав ще за "Фінікс", центровому вдалося набрати 31 очко у грі проти "Орландо".

Саме влучний дальній кидок українця став першим у матчі, вивівши "Атланту" вперед. А перші сім балів команда українця набрала саме після його кидків.

Цього разу "Атланта" зуміла обіграти на виїзді "Чикаго" 118:123. Попри це, обидві команди ще далеко за межами зони плей-офф.

Відеоогляд матчу Чикаго – Атланта

 

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Теги: Спорт Баскетбол Олексій Лень
Джерело: 24 Канал
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