Українець Ордець дебютним голом у Росії врятував від поразки "Динамо": відео
Український оборонець Іван Ордець відзначився дебютним голом у Росії. Ексгравець "Шахтаря" відзначився за московське "Динамо" у грі з клубом "Ахмат" Грозний.
Московські "динамівці" програвали впродовж усього матчу. У середині першого тайму москвичі також не зуміли реалізувати пенальті.
Читайте також: Маліновський став найкращим футболістом "Аталанти" в жовтні
Рахунок 0:1 на табло зберігався до останніх секунд. У компенсований час господарі поля заробили кутовий. Рауш зробив подачу, яку ударом головою замкнув українець Ордець.
Тим самим футболіст приніс "Динамо" нічийний результат.
"Динамо" – "Ахмат" відеоогляд гри
Для Івана, який переїхав у Росію влітку 2019 року, це був тільки 5-й матч у футболці "Динамо". Також це дебютний гол українця у Росії.
Як відомо, Ордець перейшов у "Динамо" з "Шахтаря" безкоштовно, адже в нього закінчився контракт з "гірниками".
Московське "Динамо" після 15 турів у чемпіонаті Росії набрало тільки 15 очок та перебуває у зоні вильоту.