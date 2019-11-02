Українець Ордець дебютним голом у Росії врятував від поразки "Динамо": відео

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Іван Ордець
Іван Ордець / twitter.com/sportexpress

Український оборонець Іван Ордець відзначився дебютним голом у Росії. Ексгравець "Шахтаря" відзначився за московське "Динамо" у грі з клубом "Ахмат" Грозний.

Московські "динамівці" програвали впродовж усього матчу. У середині першого тайму москвичі також не зуміли реалізувати пенальті.

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Рахунок 0:1 на табло зберігався до останніх секунд. У компенсований час господарі поля заробили кутовий. Рауш зробив подачу, яку ударом головою замкнув українець Ордець.

Тим самим футболіст приніс "Динамо" нічийний результат.

"Динамо" – "Ахмат" відеоогляд гри

Для Івана, який переїхав у Росію влітку 2019 року, це був тільки 5-й матч у футболці "Динамо". Також це дебютний гол українця у Росії.

Як відомо, Ордець перейшов у "Динамо" з "Шахтаря" безкоштовно, адже в нього закінчився контракт з "гірниками".

Московське "Динамо" після 15 турів у чемпіонаті Росії набрало тільки 15 очок та перебуває у зоні вильоту.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
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