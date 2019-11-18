Українець Остроушко очолив гонку бомбардирів в Лізі чемпіонів

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Владислав Остроушко (праворуч)

Македонський гандбольний клуб "Єврофарм Работник", за який виступає українець Владислав Остроушко, здобув сенсаційну домашню перемогу над шведським "Савехофом" в Лізі чемпіонів – 32:31.

Український гравець шість разів розписався у воротах суперника і продовжив очолювати рейтинг бомбардирів турніру з 53 закинутими м'ячами.

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Гонка бомбардирів у гандбольній Лізі чемпіонів

До слова, чемпіони України гандболісти запорізького "Мотора" продовжили серію без перемог в груповому турнірі Ліги чемпіонів Європейської гандбольної федерації (ЄГФ).

У восьмому турі розіграшу "Мотор" у Франції зазнав сьомої поразки, програвши "Монпельє" – 30:34 (15:16).

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Гандбол
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