Українець Остроушко очолив гонку бомбардирів в Лізі чемпіонів
Македонський гандбольний клуб "Єврофарм Работник", за який виступає українець Владислав Остроушко, здобув сенсаційну домашню перемогу над шведським "Савехофом" в Лізі чемпіонів – 32:31.
Український гравець шість разів розписався у воротах суперника і продовжив очолювати рейтинг бомбардирів турніру з 53 закинутими м'ячами.
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Гонка бомбардирів у гандбольній Лізі чемпіонів
До слова, чемпіони України гандболісти запорізького "Мотора" продовжили серію без перемог в груповому турнірі Ліги чемпіонів Європейської гандбольної федерації (ЄГФ).
У восьмому турі розіграшу "Мотор" у Франції зазнав сьомої поразки, програвши "Монпельє" – 30:34 (15:16).
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