Українець Петрів завоював останню ліцензію на Олімпійські ігри з кульової стрільби
Олімпійський чемпіон 2008 року Олександра Петрів завоював ліцензію на Олімпійські ігри у 2020 році в Токіо.
На етапі Кубка світу з кульової стрільби у Пекіні відбувся фінал у швидкострільній стрільбі з пістолета (МП-8), в якому окрім нагород розігрувалося також три перепустки на Ігри у Токіо.
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Досвідчений львів'янин посів шосте місце. Проте троє з п’яти спортсменів, які його випередили, не брали участі у ліцензійній боротьбі. Китай, представлений у фіналі двома стрілками, раніше вибрав повну квоту у цій вправі, француз кваліфікувався ще на торішньому чемпіонаті світу.
Тому в рейтингу претендентів на олімпійські ліцензії українець розташувався після суперників з Німеччини й США, забравши останню з трьох доступних перепусток на Олімпійські ігри в Токіо.
Це третя олімпійська ліцензія для України у кульовій стрільбі після здобутих на торішньому світовому форумі у Чханвоні ліцензій Олени Костевич у МП-5 і Павла Коростильова в ПП-3.