Українець Петрів завоював останню ліцензію на Олімпійські ігри з кульової стрільби

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Олександр Петрів
Олександр Петрів / GETTY IMAGES

Олімпійський чемпіон 2008 року Олександра Петрів завоював ліцензію на Олімпійські ігри у 2020 році в Токіо.

На етапі Кубка світу з кульової стрільби у Пекіні відбувся фінал у швидкострільній стрільбі з пістолета (МП-8), в якому окрім нагород розігрувалося також три перепустки на Ігри у Токіо.

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Досвідчений львів'янин посів шосте місце. Проте троє з п’яти спортсменів, які його випередили, не брали участі у ліцензійній боротьбі. Китай, представлений у фіналі двома стрілками, раніше вибрав повну квоту у цій вправі, француз кваліфікувався ще на торішньому чемпіонаті світу.

Тому в рейтингу претендентів на олімпійські ліцензії українець розташувався після суперників з Німеччини й США, забравши останню з трьох доступних перепусток на Олімпійські ігри в Токіо.

Це третя олімпійська ліцензія для України у кульовій стрільбі після здобутих на торішньому світовому форумі у Чханвоні ліцензій Олени Костевич у МП-5 і Павла Коростильова в ПП-3.

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Теги: Спорт Новини Спорту Стрільба кульова
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