Українець планує встановити рекорд, пройшовши пішки з Києва до Лісабона

35-річний киянин Валентин Черненко планує встановити рекорд України, здійснивши наймасштабніший в Україні одиничний піший похід – з Києва до Лісабона. Маршрут протяжністю понад 5000 кілометрів проляже через всю Європу аж до столиці Португалії.

Валентин Черненко в минулому – професійний хокеїст. Ідея такої подорожі виникла у нього після автопробігу по п’яти європейським країнам, куди він вирушив разом зі своєю дружиною та донькою. Левову частину запланованого бюджету в цій подорожі склали саме витрати на автомобіль, заправку, обслуговування, страхування, паркування, оплату доріг. Тому наступну свою екстремальну мандрівку Валентин вирішив пройти виключно пішки, не використовуючи жодного попутного транспорту. Уся подорож за попередніми даними триватиме 180-200 днів. Вона проляже через Краків, Відень, Мюнхен, Мілан, Марсель, Барселону, Мадрид і до Лісабона.

дізнайтеся історію "крижаного" голландця, який без одягу піднявся на Еверест

"До нас вже не вперше надходять заявки на максимальну тривалість пішохідної подорожі. Серед найцікавіших заявок – проходження периметру Європи пішки та навіть на одиночну пішохідну навколосвітню подорож. Але жоден з цих планів не був реалізований. Ми сподіваємось, що ця амбіційна заявка завершиться успіхом. Бо лише в такому разі ми можемо оголосити новий рекорд України", – розповіла керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

Основне правило фіксації цього рекорду полягає в необхідності безперервно фіксувати проходження маршруту за допомогою трекера, дані з якого експерти будуть періодично аналізувати ще в процесі проходження маршруту.

Похід почнеться у п’ятницю, 5 квітня, о 12:00 з Бесарабської площі у Києві.