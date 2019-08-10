Українець Пономар завоював золото на чемпіонаті Європи з велоспорту

Український гонщик Андрій Пономар завоював золото в юніорській гонці чемпіонату Європи-2019 з велоспорту, який проходить в голландському місті Алкмар.

На фініші українець показав результат 2:32:27 і випередив групу з трьох гонщиків на 21 секунду. Друге місце зайняв німець Моріс Баллерштедт, а третім став Андреа Пікколо з Італії.

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На останніх колах траси в Алкмарі Пономар з двома попутниками зумів наздогнати учасників раннього відриву, а за 11 кілометрів до фінішу він рвонув вперед вже в гордій самоті. На завершальних кілометрах перемога Андрія вже не викликала жодних сумнівів.

Змагання в Голландії триватимуть до 11 серпня. У програмі залишилися основні гонки у чоловіків і жінок.