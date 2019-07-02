Українець Прийомов покинув білоруський клуб, не зігравши жодного матчу

Український півзахисник Володимир Прийомов покинув білоруський клуб "Вітебськ".

Про це інформує прес-служба "сіверян".

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За угодою сторін розірвали контракт з Володимиром Прийомовим. На наш жаль, відразу після приїзду в команду в товариському матчі на синтетиці він отримав травму, яка потребувала тривалого медичного лікування.



Обговоривши з Володимиром ситуацію, що склалася, потиснули один одному руки і розірвали контракт, тому що найближчим часом він не зможе допомогти команді. Ми дуже на нього розраховували, гравець дуже досвідчений, але це футбольне життя - від травм ніхто не застрахований. Дякуємо Володимира, бажаємо йому швидше відновитися від травм і продовжити кар'єру,

– сказав директор клубу Микола Вайтюховський.

33-річний футболіст в кінці березня підписав контракт з білоруською командою, проте не провів в ній жодної гри через травму.

Прийомов відомий за виступами за такі клуби, як "Кривбас", "Чорноморець", "Металург", "Металіст", "Олександрія" і "Олімпік".