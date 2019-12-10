Українець Пятов став героєм американського мультсеріалу The Champions: відео

Український воротар донецького "Шахтаря" Андрій Пятов став одним з героїв п'ятої серії мультиплікаційного серіалу The Champions, який оповідає про зірок Ліги чемпіонів.

У 5 серії 3 сезону Пятов привіз воротарів різних європейських клубів до Чорнобиля.

Цікаво: Українець зіграв підозрілий тенісний матч: програв усі розіграші та причетний до букмекерів

У ролику голкіпер сидить позаду інших його колег за столиком з горілкою і сигаретами. Потім Андрій кличе всіх до Прип'яті, де показує місцеве футбольне поле. Крім того, потім з'ясовується, що у Пятова взагалі шість пальців.

В епізоді також присутні Кейлор Навас, Марк Андре тер Штеген, Аліссон, Джанлуїджі Буффон, Мануель Нойер, Тібо Куртуа, Давид Оспіна і інші.

Андрій Пятов став героєм мультфільму: дивіться відео