Українець Романчук з рекордом України переміг на турнірі в Стокгольмі: відео

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Михайло Романчук
Михайло Романчук / Johanna Lundberg

Український плавець Михайло Ромачнук встановив рекорд турніру Swim Open Stockholm на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Він проплив за 7.42,49, випередивши Флоріана Веллброка на 0,54 секунди. Ще один українець Сергій Фролов фінішував 4-м, поступившись Романчуку 7,44 секунд.

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Таким чином, Романчук зумів оновити власний рекорд України, який встановив на чемпіонаті Європи-2018 в Глазго (7:42.96 хвилини) і зняв з нього 0,47 секунди.

У свою чергу, Фролов виконав кваліфікаційний норматив на Олімпійські ігри-2020 року, який складає 7:54.31 хвилини.

Дивіться відео запливу Михайла Романчука та Сергія Фролова

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Теги: Спорт Плавання
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