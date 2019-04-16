Українець Романчук з рекордом України переміг на турнірі в Стокгольмі: відео
Український плавець Михайло Ромачнук встановив рекорд турніру Swim Open Stockholm на дистанції 800 метрів вільним стилем.
Він проплив за 7.42,49, випередивши Флоріана Веллброка на 0,54 секунди. Ще один українець Сергій Фролов фінішував 4-м, поступившись Романчуку 7,44 секунд.
Читайте також: Українець Романчук здобув золото на престижному турнірі з плавання
Таким чином, Романчук зумів оновити власний рекорд України, який встановив на чемпіонаті Європи-2018 в Глазго (7:42.96 хвилини) і зняв з нього 0,47 секунди.
У свою чергу, Фролов виконав кваліфікаційний норматив на Олімпійські ігри-2020 року, який складає 7:54.31 хвилини.
Дивіться відео запливу Михайла Романчука та Сергія Фролова
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
На вулицях українських міст з'явилися графіті загиблих на війні футбольних вболівальників: фото15 квітня , 18:35
-
Усик може перемагати будь-якого важковаговика, – екс-тренер збірної України з боксу Сосновський15 квітня , 16:02
-
Футболіст "Динамо" втретє поспіль визнаний найкращим гравцем туру УПЛ15 квітня , 12:26
Коментарі