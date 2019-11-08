Українець Романчук здобув срібло на етапі Кубка світу з плавання

Український плавець Михайло Романчук виборов срібло 7-го етапу Кубка світу, який проходить у Досі (Катар).

Українець подолав дистанцію 400 метрів вільним стилем за 3:48.61 хвилини.

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Золото забрав литовець Данас Рапсіс, який майже на секунду випередив Романчука (3:47.87). Ще один представник України Сергій Фролов посів 7-ме місце з результатом 3:55.58.

У грудні минулого року Романчук підтвердив реноме найсильнішого на дистанції 1500 м вільним стилем на чемпіонаті світу на короткій воді, завоювавши золоту медаль зі світовим рекордом фіналів чемпіонату світу.