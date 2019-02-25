Українець Романчук здобув золото на престижному турнірі з плавання

Українець Михайло Романчук став переможцем запливу на 400 метрів вільним стилем в рамках турніру Antwerp Diamond Speedo Racе 2019, який пройшов в бельгійському місті Антверпені.

Романчук переміг з результатом 3.49,05, а українець Сергій Фролов на тій же дистанції здобув бронзову медаль – 3.54,18.

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Романчук переміг на міжнародному турнірі в Бельгії

Також Романчук завоював бронзу на дистанції 400 метрів комплексом з результатом 4.25,82, тоді як Фролов став п'ятим.

Спорт 24 писав, що у минулому році Романчук став чемпіоном світу на короткій воді на дистанції 1500 метрів вільним стилем і встановив новий рекорд змагань.

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