Українець Селезньов відзначився асистом в першому офіційному матчі за "Бурсаспор": відео

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Євген Селезньов
Євген Селезньов / УАФ

Форвард "Бурсаспора" Євген Селезньов відзначився результативним пасом в матчі 4-го туру другого за силою чемпіонату Туреччини з "Османліспором" (3:1).

34-річний нападник з'явився на полі на 87-й хвилині, вийшовши на заміну. А через 6 хвилин зробив результативний пас на Рамазана Кескіна.

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Це перший офіційний матч нападника за новий клуб, раніше він відіграв 18 хвилин у спарингу з "Фенербахче" (2:1). Ну і також перша результативна дія гравця в складі "Бурсаспора".

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Теги: Спорт Футбол Євген Селезньов Новини Туреччини
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