Українець Сергій Стаховський програв фінал тенісного турніру у Тайбеї

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Сергій Стаховський
Сергій Стаховський

Український тенісист Сергій Стаховський не зумів виграли турнір ATP Challenger Tour у Тайбеї. У фіналі українець поступився представнику Австрії Деннісу Новаку.

Матч тривав лише одну годину. За цей час Новак реалізував три брейк-пойнти, у той час як Стаховський не зумів виграти жодну подачу суперника.

Відтак у підсумку поразка Стаховського у двох сетах 6:2, 6:4.

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Завдяки виходу у фіналу турніру Сергій Стаховський підніметься на дев'ять позицій у рейтингу ATP та посяде 115-те місце.

Варто зазначити, що Стаховський та Новак разом виступили на турнірі у Тайбеї у парному розряді. Але поступилися ще у першому колі турніру.

У 2016 році Стаховський і Новак провели свій єдиний очний поєдинок в рамках Кубка Девіса (перемога українця).

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Теги: Спорт Сергій Стаховський Теніс Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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