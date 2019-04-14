Українець Сергій Стаховський програв фінал тенісного турніру у Тайбеї
Український тенісист Сергій Стаховський не зумів виграли турнір ATP Challenger Tour у Тайбеї. У фіналі українець поступився представнику Австрії Деннісу Новаку.
Матч тривав лише одну годину. За цей час Новак реалізував три брейк-пойнти, у той час як Стаховський не зумів виграти жодну подачу суперника.
Відтак у підсумку поразка Стаховського у двох сетах 6:2, 6:4.
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Завдяки виходу у фіналу турніру Сергій Стаховський підніметься на дев'ять позицій у рейтингу ATP та посяде 115-те місце.
Варто зазначити, що Стаховський та Новак разом виступили на турнірі у Тайбеї у парному розряді. Але поступилися ще у першому колі турніру.
У 2016 році Стаховський і Новак провели свій єдиний очний поєдинок в рамках Кубка Девіса (перемога українця).