Українець Сергій Стаховський програв фінал тенісного турніру у Тайбеї

Український тенісист Сергій Стаховський не зумів виграли турнір ATP Challenger Tour у Тайбеї. У фіналі українець поступився представнику Австрії Деннісу Новаку.

Матч тривав лише одну годину. За цей час Новак реалізував три брейк-пойнти, у той час як Стаховський не зумів виграти жодну подачу суперника.

A double tweener? It happened today in Taipei!@Stako_tennis moving into the third round in style. pic.twitter.com/qOJVPwkr39 — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) 10 квітня 2019 р.

Відтак у підсумку поразка Стаховського у двох сетах 6:2, 6:4.

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Dennis Novak is the champion in Taipei!



First #ATPChallenger title for the 25-year-old, dropping just one set all week. pic.twitter.com/QUpk6wCLbJ — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) 14 квітня 2019 р.

Завдяки виходу у фіналу турніру Сергій Стаховський підніметься на дев'ять позицій у рейтингу ATP та посяде 115-те місце.

Варто зазначити, що Стаховський та Новак разом виступили на турнірі у Тайбеї у парному розряді. Але поступилися ще у першому колі турніру.

У 2016 році Стаховський і Новак провели свій єдиний очний поєдинок в рамках Кубка Девіса (перемога українця).